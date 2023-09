Todo parece estar más que listo para que Golden State Warriors inicie el campamento de entrenamientos desde el 3 de octubre con dos lugares restantes en el roster para la temporada NBA 2023-24. Eran tres, ya se ocupó uno, y Stephen Curry tiene un nuevo suplente en el equipo.

Mientras que el mundo de la NBA se sacudió con el intercambio de Damian Lillard a Milwaukee Bucks, los Warriors confirmaron al pívot Usman Garuba como el jugador que sumaban a Lester Quiñones con un contrato doble vía. Bajo esta modalidad llegó el más reciente refuerzo para Curry y compañía.

Con los cambios de reglas de la NBA para la temporada 2023-24, los equipos tienen permitido firmar a tres jugadores con un contrato doble vía. Esto quiere decir que jugarán 50 de los 80 partidos de la campaña regular y normalmente inician viendo acción en la G-League. Un exjugador de Los Angeles Clippers firmó con Golden State Warriors con este tipo de vínculo.

Oficial: Warriors firma a exjugador de Clippers como suplente de Curry

Golden State Warriors anunció la firma de seis jugadores con un contrato Exhibit 10 para competir en el campamento de entrenamientos por uno de los dos lugares disponibles con un vínculo fijo en el equipo. Además, los Dubs confirmaron al base / escolta que junto a Cory Joseph serán los suplentes de Stephen Curry.

“Los Golden State Warriors han firmado al escolta Jerome Robinson con un contrato de doble vía (…) Robinson, de 26 años, ha aparecido en 60 partidos en las últimas dos temporadas con el equipo afiliado de la G-League de Golden State, Santa Cruz Warriors, promediando 16.6 puntos, 4.1 rebotes. y 4.3 asistencias en 29.6 minutos por partido. Originalmente seleccionado por Los Angeles Clippers con la decimotercera selección general en el Draft de la NBA 2018, Robinson posee promedios de carrera de 4.5 puntos, 1.8 rebotes, 1.2 asistencias y 14.2 minutos en 113 juegos (12 como titular) durante tres temporadas (2018-21) con Clippers y Washington Wizards”, publicó la cuenta de prensa del equipo de San Francisco en X (Twitter).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.