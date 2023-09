La primera atención a los medios de comunicación en vísperas de la temporada NBA 2023-24 llegó para Los Angeles Lakers. El entrenador Darvin Ham tomó el micrófono y una de las grandes novedades que entregó fue los primeros cuatro jugadores que serán titulares. ¡LeBron James y tres más!

En los Lakers alcanzaron a sonar las alarmas porque LeBron contempló retirarse de la NBA tras ser barrido en las Finales de la Conferencia Oeste, pero conformaron un equipo tan competitivo, que Rob Pelinka, gerente general del equipo de Los Ángeles, destacó cómo se está entrenando ‘El Rey‘ para su temporada número 21.

“Probablemente ha estado en nuestro edificio tanto como cualquier jugador esta temporada baja. Eso realmente anima a todo nuestro grupo, verlo prepararse así”, dijo Pelinka en conferencia de prensa sobre LeBron James. Con Bron confirmado como titular en Los Angeles Lakers, Darvin Ham se encargó de dar otros tres nombres que inciarán desde el primer minuto en la temporada NBA 2023-24. Uno es sorpresa.

El entrenador de Lakers confirmó a los primeros jugadores titulares del equipo

A LeBron James se suma Anthony Davis como las dos estrellas indiscutidas del quinteto titular de Los Angeles Lakers en la NBA 2023-24. Ahora, empiezan a llegar las sorpresas porque, a pesar que llegó competencia de alto nivel como lo es Gabe Vincent, Darvin Ham confirmó quién será el base titular del equipo.

“D’Angelo Russell es el base titular de los Lakers”, dijo el entrenador del equipo de Los Ángeles en conferencia de prensa y un lugar más en el quinteto inicial estaba por ser revelado. “Darvin Ham confirma que la cancha trasera (base y escolta) del equipo es D’Angelo Russell y Austin Reaves. El tercer puesto en la zona de ataque y el quinto puesto en la alineación titular junto a LeBron James, Anthony Davis, Reaves y Russell, está en juego en el campamento de entrenamiento, según Ham”, publicó Jovan Buha, del portal The Athletic.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 14 jugadores confirmados con un contrato fijo.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).