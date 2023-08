Tal era la importancia que tenía en Golden State Warriors que hasta se instaló a narrativa que si se iba del equipo, la continuidad de Stephen Curry empezaba a temblar. Una figura de los Dubs decidió dejar al equipo tras once temporadas en la NBA y ya firmó con un equipo sorpresa.

La dinastía de Warriors le puso un sello de autenticidad con el cuarto título que ganaron en un periodo de ocho años. Una de las piezas clave de estos campeonatos fue catologado como el arquitecto de las victorias, y a pesar que el deseo de Curry era que se quedara del equipo, no hubo forma de convencerlo para que siguiera en Golden State.

Mientras que Stephen Curry sostuvo en marzo de 2023 sobre el protagonista de esta historia que “el hecho de que puedo tener una conversación difícil con él. Puedo levantar el teléfono y hacerle saber cómo me siento. Me dirá directamente dónde estamos como equipo o dónde estoy yo individualmente”, a la hora de despedirse de Golden State Warriors la razón que dio fue que no podíar dar el 1000% que requería su rol en los Dubs.

Oficial: Ganó 4 títulos con Warriors, dejó a Curry y firmó para un equipo sorpresa

Luego de que Bob Myers decidiera dejar a Golden State Warriors y Stephen Curry tras once temporadas en las que fue gerente general y presidente de operaciones, el exGM sonó para Los Angeles Clippers, pero ese no fue el equipo sorpresa en el que fue anunciado el 14 de agosto de 2023.

La cuenta oficial de prensa de ESPN anunció de manera oficial que Myers “completa el nuevo equipo de ABC (canal)” para estar junto a Stephen A. Smith, Malika Andrews, Michael Wilbon y Adrian Wojnarowski, en el programa NBA Countdown (Cuentra Regresiva de la NBA) que cubre los partidos estelares de los sábados y domingos.