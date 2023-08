Los árbitros de la NBA estuvieron en el ojo del huracán por una de las acciones más polémicas de toda la temporada 2022-23. LeBron James tuvo la oportunidad de ganar el juego Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics del 28 de enero de 2023, pero un error árbitral desató la furia del ‘El Rey’.

Justamente aquel árbitro que reconoció el robo, deportivamente hablando, a LeBron y al equipo de Los Ángeles fue el protagonista de la decisión que publicó la NBA el 30 de agosto de 2023. ¡A los hechos! Eric Lewis no dudó y justo después de la derrota de los Lakers en extra tiempo admitió el fallo que tuvieron los árbitros.

“Hubo contacto. En ese momento, durante el partido, no vimos falta. El equipo (de árbitros) no vio la jugada”, afirmó el árbitro Lewis sobre aquella acción de Jayson Tatum contra LeBron James que impidió los 2 puntos que le daban la victoria a Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics el 28 de enero de 2023.

Oficial: La decisión de la NBA con el árbitro que reconoció un robo a LeBron y Lakers

Luego de reconocer el grave error contra LeBron James, Erick Lewis volvió a ser protagonista de una polémica al ser investigado por una cuenta de Twitter (X) en la que se defendía de manera constante al árbitro y que supuestamente podría ser de él. “¿Esta mierda de Eric Lewis es cierta?”, fue la reacción de LeBron James y después de más de tres meses se hizo publica la decisión que tomó la NBA sobre este árbitro.

“El árbitro de la NBA Eric Lewis ha informado a la oficina de la liga que se retira con efecto inmediato. A la luz de su decisión, la investigación de la NBA sobre la actividad en las redes sociales ha sido cerrada”, publicó la cuenta oficial de prensa de la liga en X (Twitter). ¿Buenas noticias para LeBron y los Lakers?

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Gabe Vincent, Taurean Prince y Cam Reddish, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 13 jugadores confirmados con un contrato fijo.