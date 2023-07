La serie entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors por los Playoffs 2023 parece que fue la gota que rebasó la copa para la NBA. Luego de que Steve Kerr, entrenador de los Dubs, propusiera un cambio de reglas por las simulaciones de LeBron James y compañía, la liga decidió hacerle caso y probar una modificación en el reglamento.

¿Se enojará LeBron? James le dejó en claro al entrenador de Stephen Curry y los Warriors que “simplemente no somos un equipo que sale a buscar oportunidades de simular. Simplemente no somos nosotros. En realidad, nunca ha sido un equipo en el que haya jugado en mis 20 años”. Entonces, a James no le caerá nada mal este cambio de regla que propone la NBA.

Con el objetivo que cada vez se simulen menos faltas y el margen de error para los árbitors sea menor, la NBA anunció de manera oficial que probará un cambio de regla al penalizar aquellos jugadores como LeBron James, Chris Paul y compañía, que simulen una acción que no era falta por parte de un rival.

NBA anunció el cambio de regla que probará contra las simulaciones de LeBron y compañía

La NBA anunció el 4 de julio que “la penalización por simulación en el juego propuesta entrará en vigencia de manera provisional para todas las ligas de verano de la NBA de 2023“ que empezaron a disputarse desde el lunes 3 del mismo mes, pero en menos de 24 horas, hicieron oficial un cambio sobre esta nueva regla. ¿Se les acabará la fiesta a LeBron James y los otros jugadores que suelen simular faltas?

“A continuación se muestra una versión actualizada de la penalización de simulación en el juego propuesta. Tenga en cuenta: en lugar de que el equipo contrario obtenga siempre la posesión después de una simulación, se aplicarán las reglas de reanudación del juego de la liga”, publicó la cuenta oficial de prensa de la NBA. En otras palabras, el castigo para un jugador que simule una falta será un tiro libre para el equipo rival y una falta técnica no antideportiva.