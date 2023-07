Los Angeles Lakers está decidido a no darle a LeBron James una temporada más que considere como no exitosa por no ganar el título de la NBA. Con este objetivo, el equipo californiano decidió sumar un refuerzo sopresa para ‘El Rey’, Anthony Davis y compañía. Nadie lo tenía en carpeta.

Bajo la premisa que en los detalles está la clave, los Lakers decidieron traer de regreso a jugadores que rindieron en los Playoffs como Austin Reaves y Rui Hachimura, firmar a un finalista de la NBA 2023 como lo es Gabe Vincent y reforzar el cuerpo de entrenadores.

¡De todo y para todos! A LeBron James le gustó tanto los 7 jugadores que Los Angeles Lakers aseguró para la temporada NBA 2023-24 por US$190.7 millones que reaccionó con una historia en Instagram en la que confirmó su no retiro del mejor baloncesto del mundo. Ahora, llegará un nuevo refuerzo para ‘El Rey’ y compañía.

La primera temporada de Darvin Ham como entrenador de los Lakers lo tuvo con un récord sin precedentes en la historia de la NBA: ser el primer equipo que clasifica a los Playoffs luego de iniciar con una marca de dos victorias y diez derrotas. El entrenador del equipo de Los Ángeles tendrá un nuevo refuerzo para su segunda campaña con el nombre sorpresa que confirmaron el 3 de julio de 2023.

Confirmado: El refuerzo sorpresa de Lakers para LeBron y compañía

“Los Lakers están contratando a DeMarre Carroll como entrenador asistente en el personal de Darvin Ham, dijeron fuentes a ESPN. Carroll trabajó para Mike Budenholzer en Milwaukee Bucks la temporada pasada”, publicó Dave McMenamin, de ESPN, para confirmar que DeMarre Carroll, exjugador por 14 temporadas, es el refuerzo del equipo de LeBron James y compañía que nadie tenía en la NBA y que llegará al cuerpo de entrenadores de la franquicia californiana.