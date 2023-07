El futuro de Damian Lillard en Portland Trail Blazers ha estado bajo una intensa especulación en las últimas semanas. A pesar de haber expresado su deseo de abandonar el equipo, no ha habido avances significativos en su posible intercambio a Miami Heat, como muchos esperaban, o al menos como el jugador desea para continua con su carrera en la NBA.

Esta falta de acuerdo entre las dos franquicias ha dejado a los aficionados preguntándose cuál será el siguiente paso en la carrera del talentoso base. El traspaso entre Lillard y el Heat ha sido objeto de numerosos debates en los medios deportivos. Tanto así que los periodistas de Five Reasons Sports informan que Portland no ha mostrado interés en involucrarse con Miami ni ha intentado facilitar el traspaso del jugador.

Esto ha dejado a muchos perplejos, ya que Lillard ha sido una pieza fundamental en los Blazers durante años y su partida representaría un cambio significativo para el equipo, aunque a pesar de ello, el gerente general ha declarado que hará todo lo posible por satisfacer el “último deseo de Dame en la organización”.

Sin acuerdo

Puede que Portland esté esperando que la situación se resuelva de manera similar a lo que sucedió con Kevin Durant en el verano pasado. Durant, quien también solicitó su salida Brooklyn Nets en su momento para recalar en Phoenix Suns, fue persuadido por el equipo para quedarse y comenzar la temporada con ellos.

Es posible que los Blazers tengan la esperanza de que puedan convencer a Lillard de hacer lo mismo y reconsiderar su deseo de abandonar el equipo. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. Si bien Portland puede tener la intención de retenerlo, está en manos del propio jugador decidir si se presentará a entrenar, realizar comentarios públicos o tomar medidas más drásticas para asegurar su salida.

A medida que se desarrolla esta saga de intercambio, los aficionados de los Blazers y del Heat continúan especulando sobre el posible desenlace. ¿Se mantendrá Lillard en Portland o Miami Heat encontrará una manera de convencer a Blazers de que acepte una oferta de traspaso? Estas preguntas solo pueden ser respondidas con el tiempo.