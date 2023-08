Un empujón y un golpe a la cara como respuesta fue suficiente para que la temporada NBA 2022-23 terminara en fracaso para Golden State Warriors. Menos de un año después, Stephen Curry y Klay Thompson fueron vistos entrenando con el exjugador de los Dubs que peleó con Draymond Green. ¿Se rompe el vestuario?

Luego de la eliminación contra Los Angeles Lakers en las semifinales de los NBA Playoffs 2023, el entrenador Steve Kerr admitió que una de las razones para que no llegaran a las Finales fue “el incidente con Draymon Green y Jordan Poole (…) Es difícil que eso no afecte a un equipo”. Unos meses después, el equipo de San Francisco eligió entre uno de los dos protagonistas de la pelea que rompió la química en Golden State.

Golden State Warriors hizo un intercambio en el que salió de Jordan Poole para firmar a Chris Paul, y en consiguiente, le renovaron a Draymond Green por cuatro años y US$100 millones. La salida del escolta le dolió a Stephen Curry, quien no dudó en enviarle un emotivo mensaje para después ser visto con él. ¡Oh, oh!

“Aprecio al hermano de cuatro años. Eres un campeón. Creciste frente a la cara de todos en términos de que ese primer año fue duro, con muchas lesiones. Simplemente tratando de encontrar tu camino, yendo a la G-League y regresando y ayudándonos a terminar 15-5 en la recta final de ese segundo año. Nosotros ganando un campeonato en el tercer año. Y peleando hasta el final el año pasado. Entonces, no puedo esperar a verte florecer, gran amigo. No puedo esperar a verte brillar en tu propia situación. Solo tengo ganas de competir y, obviamente, somos fanáticos de todo en lo que te has convertido. ¡Buena suerte para ti!”, fue el mensaje de Curry para Poole y lo más picante estaba por venir.

¿Se rompe el vestuario? Curry fue visto con el exWarriors que peleó con Green

Luego de aquella pelea del 5 de octubre de 2022 entre Jordan Poole y Draymond Green y tras la salida del escolta que ahora jugará en Washigton Wizards, el fotógrafo Devin Allen pubicó las fotos de Stephen Curry y Klay Thompson entrenando con Poole y Seth Curry. Los comentarios como “no dejes que Draymond vea esto”, “¿Dónde está Draymond?” y “¿Dónde Draymond? Reune a la banda”, no tardaron en aparecer y… ¿Se volverá a romper el vestuario de Golden State Warriors?