Después de cinco años, el futuro de LeBron James en la NBA volvió a ser el tema principal en el mejor baloncesto del mundo. ‘El Rey’ especuló con retirarse tras sentirse frustrado por la barrida que sufrió Los Angeles Lakers 0 a 4 en las Finales de la Conferencia Oeste 2023, y cuando parecía que el futuro estaba claro, Tracy McGrady reveló cuál será el nuevo equipo de Bron.

¿Sorprendió a Lakers y toda la NBA? Todo tiene una lógica explicación. LeBron confirmó que no se retiraba al decir el 12 de julio de 2023 que “el día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy”. Sin embargo, los negocios de James lo llevarían a otro equipo que no sería el de Los Ángeles.

Adam Silver, el comisionado de la NBA, le confesó a Malika Andrews, de ESPN, que “estoy encantado de que LeBron aspire a ser propietario de un equipo de la NBA algún día. Las Vegas específicamente será un gran lugar para una franquicia algún día”. Por esta línea llegaría el nuevo equipo de James que reveló Tracy McGrady.

¿Sorprendió a Lakers? McGrady reveló cuál será el nuevo equipo de LeBron

No por nada es miembro del Salón de la Fama Naismith Memorial. Tracy McGrady jugó por 16 temporadas en la NBA, fue elegido siete veces como All-Star y en dos ocasiónes ganó el título de anotación. Ahora, como todo un conocedor de lo que pasa en el mejor baloncesto del mundo, el exNBA decidió revelar cuál será el nuevo equipo de LeBron James. ¿Sorprendió a Los Angeles Lakers?

“Escuché eso durante los últimos tres años, que iba a ser un equipo de expansión aquí en Las Vegas. Escuché que LeBron James será el dueño de eso. Es su equipo. Lo escuché a través de los canales de la liga”, le reveló McGrady a Howard Beck, del portal GQ Sports (Deportes). Todo parece indicar que, como dueño, ‘El Rey’ ya tendría elegida a su nueva franquicia.