Cuando el superestrella de la NBA, Kevin Durant, solicitó inicialmente un traspaso desde los Brooklyn Nets el verano pasado, los Golden State Warriors, al igual que casi todos los demás equipos de la liga, tuvieron que hacer la llamada.

Stephen Curry dijo que estaba abierto a una reunión con Durant y recientemente reveló más detalles sobre la situación y cómo se desarrolló desde su punto de vista.

La posibilidad de una reunión

“Creo que había una emoción o curiosidad de, ‘¿Es realmente una posibilidad legítima?'”, explicó Curry en el podcast “Real Ones” de The Ringer con Logan Murdock y Raja Bell.

“Y para ser honesto, había hablado con él quizás una o dos veces sobre ello específicamente, pero él no estaba en el proceso de toma de decisiones, por lo que no estaba en una posición en la que pudiera decir, ‘Quiero hacer X, Y, Z’. Fue más bien una conversación natural”, contó el base.

El deseo de jugar juntos

Curry continuó explicando que, aunque sabían que sus estilos de juego se complementaban y sabían cómo jugar al baloncesto, la conversación nunca pasó de ser una posibilidad.

“Si terminaba siendo eso, por supuesto que me encantaría jugar con él. Pero nunca realmente pasó de eso. Así que, de nuevo, él no estaba realmente en la situación en la que, aunque pudiera exigir el traspaso, no podía realmente controlar el resultado de este. Así que no pasé demasiado tiempo después del shock inicial de ‘¿Oh, él quiere salir de Brooklyn?'”.

El interés de Golden State Warriors

Aunque las negociaciones nunca se llevaron a cabo, Golden State fue uno de los equipos que mostró interés en Durant, y Curry fue abiertamente un defensor de la posible reunión.

En una entrevista con Rolling Stone el año pasado, Curry no se contuvo cuando le preguntaron sobre sus pensamientos acerca de formar equipo con Durant de nuevo en la Bahía. “¡Infiernos, sí!”, dijo Curry, firmemente.

La decisión final

Curry explicó además que él y los Warriors tuvieron discusiones sobre la posibilidad de desmantelar el equipo, a pesar de que el equipo ganó las Finales de la NBA 2022.

Pero si querían defender su último título, Curry sabía que Durant sólo podría ayudar con esos esfuerzos a pesar de todo el joven talento que los Warriors podrían arriesgar perder.