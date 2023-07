Trae Young responde a las preguntas de Draymond Green en una entrevista reciente sobre las comparaciones que recibe con Luka Doncic, pues a menudo se conversa sobre ambos en la NBA dado que llegaron al mejor baloncesto del mundo en la misma edición del Draft (2018), aunque el esloveno ha sido quien más ha brillado a nivel de popularidad y reflectores.

Sin embargo, la figura de Atlanta Hawks ha dejado claro que no hay resentimientos ni rivalidades entre ellos. En sus propias palabras, afirmó: “No tengo odio hacia nadie, especialmente hacia Luka, hablamos todo el tiempo. Nos tenemos mucho aprecio y respeto mutuo. Es diferente cuando se trata de géneros y de cómo las personas ven a ciertas personas. Para ser honesto, no me involucro en eso. Creo que eventualmente la gente comprenderá lo que es y se dará cuenta de que no estamos tan lejos”.

De esta manera, Young es claro: existe el respeto pero no está lejos de Doncic a nivel de talento. Incluso, en la preparación de la pregunta, Draymond Green le dice que ambos son consistentes en puntos, mientras que en asistencias Trae se lleva los créditos como el mejor de ese departamento entre ambos. Así, el jugador de los Hawks reconoce que el esloveno y él tienen similitudes en su juego y estilo, a pesar de sus diferencias en tamaño físico.

Argumentos de Trae Young

Young enfatiza que ambos pueden jugar a un alto nivel y que su habilidad para competir en la cancha es innegable, factor que realmente importa, más allá de las comparaciones externas y las percepciones de la gente. Los dos han demostrado un talento excepcional y han dejado su marca en la duela con estilos y habilidades únicas que los han llevado a ser considerados como dos de los jóvenes talentos más destacados de la liga, vistos como respectivas figuras en Hawks y Mavericks.

Así, Trae mantiene una actitud positiva y madura al respecto. Él entiende que las diferencias en la forma en que se ven y se juzgan a los jugadores pueden influir en la percepción de su desempeño en comparación con Doncic. Sin embargo, confía en que con el tiempo, la gente comprenderá la calidad y el impacto que ambos jugadores tienen en el juego.