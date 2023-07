Aprendió de dos de los mejores tiradores en la historia de la NBA y ahora será rival de ellos. Lo dejó en claro, será “una ventaja competitiva”. Se hizo oficial la llegada de Chris Paul a Golden State Warriors y uno de los jugadores que salió de los Dubs confesó saber las jugadas de Stephen Curry y Klay Thompson.

¡Oh, oh! Jordan Poole se fue de los Warriors luego de cuatro temporadas, un campeonato en 2022 y un promedio por juego de 15.8 puntos. Golden State escogió renovar a Draymond Green por encima de mantener al escolta tras el incidente del puño en la cara contra Poole en un entrenamiento de la pretemporada NBA 2022-23.

Poole tenía algo que decir sobre Stephen Curry y Klay Thompson. Mientras que prefirió evitar la pregunta sobre si el incidente con Green había determinado su salida de Golden State Warriors, Jordan no tuvo problemas en revelar cómo quedó la relación con las dos figras del equipo de San Francisco en la NBA.

“Esos son los dos mejores tiradores de todos los tiempos, en mi opinión, personalmente, y hay cosas que aprendes en la práctica, en el juego, en el camino que no podrías aprender sin estar en la mezcla, ¿sabes?. Y estoy agradecido por eso y aprendes a aplicarlo a tu conjunto de habilidades, las cosas en las que quieres ser bueno”, dijo Jordan Poole sobre Curry y Thompson. Lo más picante estaba por venir…

Exjugador de Warriors confesó saber las jugadas de Curry y Thompson

Jordan Poole habló con los medios de comunicación en medio de la NBA Summer League 2023 y no dudó en revelar que será una ventaja ser jugador de Washington Wizards y saber las jugadas Stephen Curry y Klay Thompson. “Construimos una relación en la que puedo preguntarles. Puedo enviar mensajes de texto a Steph, puedo enviar mensajes de texto a Klay, puedo llamarlos y simplemente tener una conversación. Entonces, eso no se va. Eso no va a ninguna parte. En todo caso, solo conozco las jugadas que ejecutan: acciones divididas y pantallas de bola alta, por lo que es una ventaja competitiva“, dijo el exjugador de Golden State Warriors.