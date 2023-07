El mensaje de DeAndre Hopkins sobre el retiro de la NFL tras no firmar con New England Patriots

Las horas y los días pasan y la novela por saber cuál será el próximo equipo de DeAndre Hopkins sigue sin tener un desenlace. Cuando New Engand Patriots aparecía como el mayor candidato, surgió un personaje inesperado en esta historia: el retiro de la NFL.

¿Cómo? Bolavip te explica todo. Luego de tres temporadas, 17 touchdowns, 2.696 yardas y 35 partidos con Arizona Cardinals, Hopkins fue dejado en libertad y de inmediato empezaron los rumores sobre cuál sería el equipo de un receptor que ha sido tres veces All-Pro y en cinco ocasiones Pro Bowl.

Luego de visitar las instalaciones tanto de Tennessee Titans como de New England Patriots, se instaló la versión que DeAndre Hopkins se tomaría su tiempo para definir con quién firmaría. Con este contexto se especuló con el tiempo que le estaría dando a Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes para liberar espacio salarial, y mientras que este misterio se resuelve, llegó un inesperado mensaje sobre el retiro.

Hopkins abrió una cuenta en Threads, la nueva app de Instagram que le compite a Twitter, y con uno de los primeros mensajes dio a entender que estaba cerca de Foxborough, donde juegan los Patriots. ¿Una señal? “Accidentalmente comí cerdo por primera vez en 8 años porque pedí sopa de almejas en Boston. Alguien debería haberme dicho que es sopa de tocino”, dijo DeAndre.

El mensaje de Hopkins sobre el retiro de la NFL tras no firmar con Patriots

Tras no firmar, por ahora, con New England Patriots, DeAndre Hopkins publicó otro mensaje en Threads y, en esta ocasión, habló sobre el retiro de la NFL: “Me retiraré del fútbol cuando no sea un receptor de 1k (mil) yardas. Dicho esto, estaba en ritmo para 1.400 yardas el año pasado, una lesión importante en 11 años. Podría estar jugando hasta que tenga 37 de la forma en que me siento”. El receptor estelar tiene 31 años.