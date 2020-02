El All Star Game de la NBA 2020 tuvo sin dudas una edición especial por la muerte de dos hombres que marcaron la liga para siempre: David Stern y Kobe Bryant. El excomisionado murió el 1 de enero a los 77 años, mientras que Kobe, uno de los mejoreS jugadores de la historia del baloncesto, perdió la vida el 26 de enero en una tragedia aérea en donde lo acomañana una de sus hijas.

Magic Johnson, exjugador de Los Ángeles Lakers tomó el micrófono antes del inicio del partido y recordó a su colega y al ex comisionado de la NBA, David Stern, fallecido también este año

“Perdimos dos miembros de la familia de la NBA que le dieron mucho a la liga, a nuestros fans y a nuestras comunidades a lo largo de todo el país”, comenzó a relatar antes de contar una anécdota con el ex líder de la liga estadounidense. “David Stern fue uno de los mejores comisionados que cualquier liga tuvo alguna vez. Cuando anuncié que tenía VIH en el Juego de las Estrellas en Orlando, Stern me permitió jugar el partido y me salvó la vida y la de millones de personas que viven con VIH en todo el planeta” concluyó Magic Johnson

Luego, fue una interpretación de la cantante y actriz Jennifer Hudson quien encabezó el homenaje a Kobe y a su hija Gianna, también fallecida en la tragedia aérea en la que murieron otras siete personas el 26 de enero cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló en un cerro en Calabasas, Los Ángeles, por razones que aún se desconocen.

Tremendo homenaje a Kobe Bryant y Gigi Bryant antes del inicio del #NBAAllStar. La poderosa voz de Jennifer Hudson. ❤️�� pic.twitter.com/eiZ4xRmUY0 — DeportesPost (@DeportesPost) February 17, 2020

En memoria de Kobe Bryant, el premio MVP del All Star Game 2020 llevará el nombre del exbasquetbolista y además los dos equipos, Team LeBron y Team Giannis, lucieron las dorsales 24 y 2, este último por el número que vestía su hija.

