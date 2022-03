Carlos el "Indio" Solari confirmó en una entrevista con Rock FM El Decálogo de Mariskal que participará de forma virtual, tal y como viene haciéndolo en los últimos shows, en la gira que los Fundamentalistas del Aire Acondicionado realizarán durante marzo y abril en España.

Además, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota elogió a los Fundamentalistas: "Van a ver una banda de la re puta madre. Sinceramente, esto no es porque ha sido la banda que me ha acompañado durante estos últimos años, sino que lo sigo porque creo que es la banda que mejor sonido tiene en directo de todas las que ví en mi vida en la Argentina. No recuerdo una banda que suene tan afianzada. Son músicos que ponen la emoción".

La gira comenzará el jueves 31 de marzo y culminará el 9 de abril. Tocarán en las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia y Málaga. Las entradas podrán adquirirse en http://sfx-events.com.

Las fechas de Los Fundamentalistas en España

Estas son las cinco funciones: