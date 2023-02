En Bolavip les traemos un nuevo desafío para para poner a prueba sus habilidades y, además, para despejarse un rato con algo de entretenimiento.

En esta ocasión, deberán encontrar CINCO diferencias entre las dos imágenes que verán a continuación.

Encuentra las 5 diferencias:

En caso de que no lo consigas, más abajo dejaremos la solución.

Comparar dos imágenes aparentemente idénticas para encontrar sus diferencias es un ejercicio excelente para aguzar su percepción visual y espacial, a la vez que les ayuda a apreciar mejor las diferencias cromáticas y del contorno de las figuras. También contribuye a desarrollar su capacidad analítica, mejora su agilidad mental y estimula la memoria visual y de trabajo.

Solución:

Si has logrado encontrar las cinco diferencias, ¡felicidades! Si no, no te preocupes, encontrarás muchos más desafíos en Bolavip.