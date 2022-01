La Organización Mundial de la Salud realizó una rueda de prensa el miércoles 12 de enero en la que confirmó que la variante Ómicron no sería la última que surgiría a nivel mundial. Es por ese motivo que le pidieron al mundo entero que siga respetando a la pandemia cumpliendo con todos los protocolos.

"Ómicron probablemente no será la última variante de la COVID-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal", alertó el doctor Bruce Aylward, asesor sénior de la OMS.

Mike Ryan, el director ejecutivo del Programa de Emergencias de esta organización, le pidió a las sociedades que "no es el momento de rendirse". Además dijo que "no hay que declarar que este es un virus bienvenido. No es bienvenido ningún virus que mate a la gente".

También tomó la palabra Maria van Kerkhove, la epidemióloga líder de la OMS, quien ha señalado que existen "las herramientas para planear y evitar que se cumpla el pronóstico de que un 50 por ciento de los europeos se contagiará con Ómicron en los próximos dos meses". Y agregó: "Pedimos a todos que nos ayuden a reducir la transmisión".

La OMS está en contra de tratar el Covid-19 como una endemia

Hace algunas semanas algunos países de la Unión Europea se plantean la posibilidad de empezar a ver el Covid-19 como una endemia, un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población durante períodos prolongados. Con esta postura se dejaría de reportar cada caso y de testear a los sintomáticos mientras siguen recibiendo tratamiento. La Organización Mundial de la Salud no está de acuerdo con esta forma de pensar.

Maria van Kerkhove explicó el punto de vista de la OMS: "No habrá una situación endémica en un país mientras en el resto del mundo siga habiendo una pandemia. Así no es como funciona. Lo que pasará en la primavera depende de nosotros. El coronavirus se hará endémico, no hay duda de ello, pero no estamos ahí todavía. Estamos en mitad de una pandemia".