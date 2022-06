La Velada del Año 2, evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, podrá marcar un nuevo récord en la plataforma de Twitch. En la primera edición logró 1.5 millones de espectadores en simultáneo y en la previa del evento, antes de que comience la alfombra roja, logró igualar esta cifra.

El streamer español TheGrefg, con 2,470,347, tiene hasta el momento el récord de más espectadores en simultáneo. Ibai tendrá esta tarde una chance inmejorable para subirse a la cima del podio.

En el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular en Barcelona, pelearán Carola vs. Spursito, Paracetamor vs Ari, Momo vs Viruzz, Luzu vs Lolito y Bustamante vs. Jagger. El árbitro principal del evento será Salvador Salvá. Los cinco artistas internacionales que se estarán presentando son Rels B, Nicki Nicole, Bizarrap, Quevedo y Duki.

+TODA LA INFORMACIÓN de la VELADA DEL AÑO 2

Los streamers con más espectadores en Twitch

TheGrefg : 2,470,347

: 2,470,347 Ibai : 1,538,645

: 1,538,645 Xokas : 1,208,144

: 1,208,144 TheGrefg : 1,069,377

: 1,069,377 Ibai : 801,074

: 801,074 Tommyinnit : 650,237

: 650,237 Ninja : 616,693

: 616,693 Shroud : 516,289

: 516,289 XTEARS88 : 512,246

: 512,246 Coscu: 425,659

La Velada del Año 2: cómo ver el evento EN VIVO

La Velada del Año 2 será HOY, sábado 25 de junio a las 17:30 horas de España en el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular en Barcelona. Para ver el evento hace CLICK AQUÍ.