Comenzó La Velada del Año 2, evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. En la primera parte del evento se está transmitiendo la alfombra roja con la llegada de todos los competidores. Seguí el evento EN VIVO y EN DIRECTO desde Twitch de forma gratuita.

En el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular en Barcelona, pelearán Carola vs. Spursito, Paracetamor vs Ari, Momo vs Viruzz, Luzu vs Lolito y Bustamante vs. Jagger. El árbitro principal del evento será Salvador Salvá.

Los cinco artistas internacionales que se estarán presentando en La Velada del Año 2 son Rels B, Nicki Nicole, Bizarrap, Quevedo y Duki. Cada uno de los shows durará 20 minutos aproximadamente.

La Velada del Año 2: cómo ver el evento EN VIVO

La Velada del Año 2 será HOY, sábado 25 de junio a las 17:30 horas de España en el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular en Barcelona. Para ver el evento hace CLICK AQUÍ.

Horario por país

España : 17:30 horas

: 17:30 horas Argentina : 12:30 horas

: 12:30 horas Brasil : 12:30 horas

: 12:30 horas Uruguay : 12:30 horas

: 12:30 horas Bolivia : 11:30 horas

: 11:30 horas Chile : 11:30 horas

: 11:30 horas Paraguay : 11:30 horas

: 11:30 horas Venezuela : 11:30 horas

: 11:30 horas Colombia : 10:30 horas

: 10:30 horas Ecuador : 10:30 horas

: 10:30 horas México : 10:30 horas

: 10:30 horas Perú : 10:30 horas

: 10:30 horas Estados Unidos: 10:30 horas PT y 13:30 horas ET

¿Cómo estará organizada la jornada?