¡Llegó el día! Paulo Londra y Ed Sheeran sacan 'Noche de Novela' HOY, jueves 11 de agosto, en lo que es el segundo trabajo juntos. A continuación, conocé todos los detalles.

+ESCUCHAR ACÁ

+Escuchá el anterior tema que hicieron ('Nothing On You')

+Paulo Londra: los temas que sacó desde su vuelta

Plan A

Chance

Bizarrap Session #23 - FT Bizarrap

Nublado

Luces

Toc-Toc (ft Timbaland)

Cansado (ft Joaqo)

Julieta

Además de esta lista, el cordobés recientemente también sacó un freestyle con Timbaland, artista estadounidense, un trap junto a Joaqo y Julieta, un reggaetón. Esta serie de temas seguidos cerrará con Noche de Novela.

+'Noche de Novela': ¿cuándo se estrena el tema de Paulo y Ed Sheeran?

'Noche de Novela' se estrena HOY, jueves 11 de agosto, a las 20.59 (horario argentino).

Horario por país:

Argentina: 20.59 horas

Brasil: 20.59 horas

Uruguay: 20.59 horas

Chile: 19.59 horas

Colombia: 18.59 horas

Ecuador: 18.59 horas

Perú: 18.59 horas

México: 18.59 horas

España: 01.59 horas (11/8)

Estados Unidos: 16.59 horas PT / 19.59 horas ET

+¿Dónde se puede escuchar el tema?

'Noche de Novela' se publicará en el canal de YouTube de Paulo Londra.