Los integrantes de Blink-182, una de las bandas estadounidenses de pop punk más importantes en el mundo, confirmaron mediante las redes sociales la cancelación de la gira que tenían pactada para este 2023. En este sentido, no se presentarán en Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y México.

+¿Por qué Blink-182 canceló su gira en Sudamérica y México 2023?

Travis Barker, el baterista de Blink-182, anunció a través de sus redes sociales que se tuvo que someter a una operación en el dedo anular izquierdo, producto de una dura lesión que sufrió a pocos días de comenzar la gira por Sudamérica y México 2023. "Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", fue lo que publicó en sus redes sociales.

Está claro que Blink-182 encabezaba el line up de todos los eventos a los que iban a asistir en este 2023. Es por ese motivo que desde las organizaciones ya buscan distintas bandas para reemplazarlos.

+¿Cuáles son los shows que tuvieron que cancelar?

La mayoría de las presentaciones que tenían pactadas para el inicio de este 2023 eran festivales: los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil, el Asunciónico en Paraguay, y el Festival Estéreo Picnic en Colombia. En México tenían fecha para el Festival Imperial GNP de Tijuana el 11 de marzo del 2023 y el 29 del mismo mes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

+Blink-182 - All The Small Things