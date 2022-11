La actriz y cantante Jennifer López sorprendió este miércoles a todos sus fanáticos luego de borrar todas las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con 227 millones de seguidores en la actualidad. Además, estuvo inactiva en Facebook, TikTok y Twitter.

+¿Por qué Jennifer López borró todas las imágenes en su Instagram?

Jennifer López no ha explicado por qué decidió borrar las imágenes de Instagram y mostrarse inactiva en el resto de las redes sociales, aunque algunos fanáticos comenzaron a sacar conclusiones. La mayoría cree que estaría cerca de dar un anuncio importante como el lanzamiento de un nuevo material discográfico.

Cabe remarcar que el 19 de noviembre se cumplió el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio "This Is Me... Then", que dedicó a su esposo Ben Affleck. El mismo cuenta con hits como "Jenny from the Block", "All I Have" y "Dear Ben".

+El aniversario de "This Is Me... Then"

El 19 de noviembre se cumplió el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio "This Is Me... Then".El mismo recibió el Disco Platino en dos oportunidades en Canadá, Estados Unidos y Australia.

+Jennifer Lopez - Jenny from the Block