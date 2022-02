Nadie dice Nada, programa vía streaming de la productora LUZU TV, sorprendió con un invitado especial el miércoles por la mañana: Santiago Maratea. Nicolas Occhiato, el conductor, se tomó unas vacaciones y en su reemplazo se acercó el influencer que es tendencia en las redes sociales por ser uno de los impulsores para ayudar a Corrientes con los incendios forestales.

Nati Jota, Nachito Elizalde y Flor Jazmín, quienes integran el equipo de trabajo de este programa de entretenimiento, le preguntaron a Maratea todo sobre esta acción solidaria. "Quería salir el sábado por la noche, me enteré de lo que estaba pasando en Corrientes y sentí que necesitaba ayudar. Me costó dormirme la primera noche, explotaron las redes, literal. Una persona puso $200.000 el otro día, hay mucha gente que tiene ganas de dar una mano", explicó.

Además, agregó: "Me sorprendieron tantos mensajes. El que más me llamó la atención fue uno de Cris Morena, que estaba agradecida por lo que estaba haciendo. Pero sí, es loco lo que está pasando ahora. Me paran en la calle solo para felicitarme por lo que hago".

"No lo hago por política, me juntaría ponele con Alberto Fernández pero sin cámaras. Trataría de ver si podemos en conjunto encontrar una solución. Me siento como una ONG por así decirlo, quiero dar una mano sin estar de ningún lado", detalló.

En el final, el Pulpo y Valen Iudica, los productores del programa, se contactaron con Mirtha Legrand para que la mesa la salude por su cumpleaños. La conductora aprovechó el llamado para felicitar a Santi Maratea: "Te agradezco por lo que hiciste, es increíble todo el dinero que recaudaste. Me pone contenta que me hayas llamado".

¿Cómo ver Nadie dice Nada?

Nadie dice Nada, programa conducido por Nicolas Occhiato, se puede ver vía Youtube o en Twitch. El horario es de lunes a viernes de 10 a 13 horas.