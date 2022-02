Luego de la Velada del Año 1 de boxeo, lo que fue el mejor evento en streaming del 2021 con 1.5 millones de espectadores en Twitch, Ibai Llanos realizará la segunda parte en el 2022. La primera edición estuvo plagada de streamers y en esta segunda el creador vasco ha querido introducir la figura de un actor de La Casa de Papel.

Estamos hablando de Daniel Ramos, más conocido en la trama de la serie española como "Denver". Jaime Lorente es quien da vida a uno de los personajes más icónicos de los últimos años, que ya se está preparando para asistir a la Velada de este año. ¿Su rival? Mister Jagger, un streamer de Madrid.

Jaime Lorente aprovechó la rueda de prensa oficial de la Velada de Boxeo 2 para elogiar a su rival, Mister Jagger: "Me pareció el mejor del año pasado, y yo quería competir contra el mejor. Creo que no voy a enseñar nada de la preparación. Voy a entrenar como vivo. No hago las cosas para ganar; hago las cosas porque me apetecen".

Fecha y hora de la Velada del Año 2

Ibai y su equipo han elegido el Palau Olímpic de Badalona, hogar del Joventut de Badalona, como escenario para su particular velada de boxeo de 2022. Se celebrará el próximo sábado 25 de junio a las 18 horas de España.

¿Cómo puedo ver este evento?

Aunque se ha confirmado que este año el evento contará con público -el pabellón cuenta con más de 10.000 localidades- no hay datos sobre cuándo saldrán a la venta las entradas. Lo que está confirmado es que podremos verlo en directo y gratis a través del canal de Twitch de Ibai.

Todos los combates confirmados