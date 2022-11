Un desafío para los que están muy entusiasmados con el Mundial. En esta ocasión, debes encontrar la palabra QATAR en menos de 30 segundos. ¿Podrás?

No es un desafío sencillo. Solo el 5% de los que intentaron pudieron encontrar la palabra en el tiempo correspondiente. Recuerda que las palabras pueden estar en forma vertical, horizontal, diagonal y en REVERSA.

Encuentra la palabra QATAR en la sopa de letras:

El desafío consiste en encontrar la palabra QATAR en menos de 30 segundos. ¿Te animas? ¡Suerte!

Solución a la sopa de letras:

¿Lo has logrado? Si hallaste la palabra en el tiempo correspondiente, felicidades, tu nivel en sopa de letras es avanzado. Si no, no te preocupes, hay muchos más desafíos en Bolavip. Aquí te dejamos la solución.