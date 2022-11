Para nuestros expertos que día a día resuelven nuestros acertijos, les dejamos una nueva prueba que no les será nada fácil. En esta ocasión, deberán encontrar la palabra TESORO en esta sopa de letras. Lo ideal es poder lograrlo en MENOS DE TREINTA SEGUNDOS.

Recuerden que las palabras pueden aparacer de forma vertical, horinzontal, diagonal e incluso en REVERSA.

Encuentra la palabra TESORO en la sopa de letras:

Respuesta a la sopa de letras:

¿Lograste encontrar la palabra? Si lo hiciste en menos de 30 segundos, podemos decirte que eres todo un especialista en este tipo de desafíos. Si no lo has conseguido, no te preocupes, aquí te dejamos la solución. ¡Mucha suerte para la próxima!