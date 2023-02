Aunque parecen idénticas, estas dos imagenes tienen CINCO DIFERENCIAS. Tu objetivo será hallarlas. ¿Lo lograrás?

Comparar dos imágenes aparentemente idénticas para encontrar sus diferencias es un ejercicio excelente para aguzar su percepción visual y espacial, a la vez que les ayuda a apreciar mejor las diferencias cromáticas y del contorno de las figuras. También contribuye a desarrollar su capacidad analítica, mejora su agilidad mental y estimula la memoria visual y de trabajo.

Encuentra las 5 diferencias:

En caso de que no lo consigas, más abajo dejaremos la solución.

Solución:

Si has logrado encontrar las cinco diferencias, ¡felicidades! Si no, no te preocupes, encontrarás muchos más desafíos en Bolavip.