Newcastle es el equipo del que todos hablan hoy por hoy. Y es que su reciente venta a un fondo de inversión público de Arabia Saudita (Public Investment Fund) lleva a que tenga un poderío económico que le permite contratar a cualquier jugador que se proponga. De hecho, ya se han conocido algunos nombres de posibles fichajes para próximos mercados.

La fortuna que está a disposición de Newcastle, gracias al príncipe heredero Mohamed bin Salman, le permitirá soñar con los jugadores que todos anhelan tener en sus equipos. Desde Erling Haaland o Cristiano Ronaldo a Lionel Messi o Kylian Mbappé, entre otros. Precisamente, el joven extremo francés ya ha sido vinculado con las 'Urracas'.

Mbappé es el sueño de todo equipo y su situación con PSG hace soñar a cualquiera, más que nada a Real Madrid, club que incluso hasta ofertó por él en el pasado verano. Sin embargo, no hubo acuerdo, aunque los 'merengues' lo volverán a intentar en 2022. Pero Newcastle, con su dinero, podría ir a la carga también.

El video viral que involucra a Mbappé con Newcastle por Griezmann

Hace un tiempo ya, Mbappé ya tuvo una opción de fichaje con Newcastle, todo orquestado por el fanatismo de Antoine Griezmann por el Football Manager, el videojuego simulador de gestión de equipos de fútbol. En un video viral subido a las redes sociales del actual jugador del Atlético de Madrid, le comentó de su arribo a las 'Urracas'.

"Te he fichado para el Newcastle, he pagado 134 millones de libras (poco más de 157 millones de euros) por ti", le comentó Griezmann a Mbappé durante un viaje en avión con la Selección de Francia. La respuesta de Kylian, en tono de broma, fue: "Allí no hace mucho calor, ¿no?". Este video volvió a ser viral por estas horas con el vínculo que podría volver a unir al jugador de PSG y un hipotético fichaje por el club inglés.