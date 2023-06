Dani Alves: "No quiero que nadie me defienda en público"

Dani Alves continúa dando declaraciones desde prisión a la espera de su juicio por el caso de violación. El futbolista brasileño ha hablado sobre su relación con otros jugadores luego de que explotara su escándalo.

Fue a inicios de este año que Dani Alves fue encarcelado de forma preventiva luego de que una chica lo acusara de violarla en una discoteca en la ciudad de Barcelona. El caso ha detonado todo un escándalo en el mundo del fútbol.

Fue hace solo unas horas que el diario La Vanguardia publicó la entrevista de Dani Alves con Mayka Navarro, la primera desde su entrada a prisión. Ahora la periodista ha revelado nuevas frases del brasileño en ‘El programa de Ana Rosa’.

Nuevas declaraciones de Dani Alves

En los nuevos fragmentos de la entrevista, Alves habló sobre algunos compañeros de profesión que han querido visitarlo en prisión. “Tengo amigos en el fútbol que incluso han querido venir a verme, pero no les he dejado. La cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco para mis hijos, ni para mis padres, ni para mi mujer… aunque al final llevaba ya tantos meses que les dejé visitarme“.

“No dejo a nadie que venga ni quiero que nadie me defienda en público porque ahora mismo defenderme a mí es perjudicial para el que lo hace. No espero nada de nadie” añadió el futbolista brasileño.

Niega nuevamente las acusaciones

Tal y como hizo en la primera parte de la entrevista, el defensor negó de forma tajante los cargos por los que es acusado. “No soy un violador. No soy un agresor sexual. Como no era lo que me insinuaban, los que me lanzaban plátanos en el fútbol. Tengo la fortaleza mental y moral de blindarme ante las injusticias y los estigmas“.

“Saldré de aquí con la cabeza bien alta y mantendré mi proyecto de vida, que es vivir en Barcelona y ver crecer a mis hijos en Barcelona. Esta es mi ciudad y hacía tiempo que había decidido que quería vivir aquí” concluyó.