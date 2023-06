Dani Alves, futbolista acusado por violación a inicios de este 2023, ha concedido su primera entrevista desde prisión. A la espera de una decisión sobre su caso, el brasileño ha negado las acusaciones y ha dado detalles sobre el encuentro con la denunciante en la discoteca de Barcelona.

Fue en los primeros días del año que se destapó el escándalo de la supuesta violación de Dani Alves. El futbolista brasileño ha sido acusado de abusar sexualmente de una chica en una discoteca en Barcelona durante la noche del 31 de diciembre de 2022.

El jugador se encuentra en prisión preventiva a la espera de un veredicto sobre su caso. En estos meses han surgido distintas versiones sobre lo ocurrido esa noche y finalmente sale la versión de Dani Alves.

El jugador ha concedido su primera entrevista desde su encarcelamiento con la periodista Mayka Navarro de La Vanguardia. Alves confirmó el encuentro sexual, pero negó que este no haya sido consensuado.

Primeras palabras de Dani Alves

“Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista desde que estoy aquí, para que la gente sepa lo que pienso. Que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó, ni con lo que yo hice” dijo el futbolista de la Selección de Brasil.

Negando la violación, el defensor pidió disculpas a su esposa por la infidelidad. “La única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Han sido, están siendo y serán días muy duros para ella“.

Relato del encuentro

Dani Alves explicó el ingreso al baño de la discoteca con la chica. “Lo hago porque sé que está ese baño. Hay un momento en que nos estamos acercando mucho. Estamos en un lugar público y aunque mi amigo Bruno se coloca delante todo el rato para evitar que nos hagan fotos, yo le propongo ir al baño. Le digo que entraré primero y la esperaré. Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción“.

“Arriba es un espacio sin privacidad, está todo abierto y yo estoy casado. Aquello que estaba haciendo no lo podía hacer. Entré primero al baño y al cabo de un rato pensé que ella habría cambiado de opinión y que ya no entraría. Estaba tardando mucho. Ya estaba saliendo por la puerta cuando la vi acercarse. Me hice a un lado, pasó junto a mí y luego entró en el baño. Yo entré detrás. Ni cerré la puerta con pestillo. Sabía que Bruno estaba fuera pendiente de que no entrara nadie. Mi amigo sabía lo que estábamos haciendo” aseguró.

Alves asegura su inocencia

El futbolista negó las versiones de la denunciante sobre el encuentro. “Nada de todo eso es verdad. Pero allá ella con su conciencia. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del wáter“.

Así mismo, el brasileño habló de las marcas en el cuerpo de la chica. “No sé en qué momento tocó esos lugares. Pero nada de esos movimientos que ella ha contado que yo le obligué a hacer son ciertos y el rasguño es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño“.

“Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No se si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono” añadió Dani Alves.