Cuando las historias de amor vedardero están en vía de extinción, Lionel Messi volvió a recordar lo importante que ha sido para su vida tener al lado a Antonela Rocuzzo, y luego de elogiarla como madre se animó a hacerle un pedido público. ¡Oh, oh!

Justo el día después de mostrar la imagen que David Beckham y todo Inter Miami no quería ver al pedir el cambio por una presunta lesión, se públicó una entrevista anteriormente grabada en donde se veía otra faceta de Leo Messi. Por supuesto, el nombre de Antonela dijo presente.

Luego de confesar que “amo a Antonela desde que era niño. La amo más que a cualquier otra cosa. Yo diría que fue amor a primera vista”, Messi le reveló al humorista argentino Miguel Granados el deseo que tiene por cumplir con su esposa. ¿Ya lo piensan hacer?

El pedido público de Leo Messi a Antonela Roccuzzo: ‘Me gustaría’

Primero la elogió en la entrevista con el canal de YouTube OLGA al decir que “es una buena madre, la respeto mucho. Ella está las 24 horas del día con los niños mientras yo paso mucho tiempo fuera de casa, viajando, partidos, selección y pretemporada”. Después, Lionel Messi se animó hacerle un pedido público a la mismísima Antonela Rocuzzo.

Migue Granados le preguntó a Messi si ya había cerrado la fábrica refiriéndose a que si ya no quería tener más hijos y Leo empezó a encaminar el pedido a Antonela: “No sé”. “¿Un bebé de nuevo?”, fue la contrapregunta del humorista y la respuesta del jugador de Inter Miami iba a ser contundente: “Me gustaría (…) No estamos en la búsqueda, pero igual me gustaría si llega la nena“.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.