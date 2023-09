No querían esperar más tiempo y decidieron adelantar los exámenes médicos. Luego de pedir el cambio por una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha durante la victoria contra Toronto FC, Lionel Messi se hizo la respectiva resonancia magnética y ya se confirmó la gravedad de lo que tiene en Inter Miami.

El reloj marcaba que iban 37 minutos del primer tiempo y tras tener tres oportunidades de abrir el marcador en el partido por la jornada MLS del 20 de septiembre de 2023, Leo Messi sintió una molestia y le pidió el cambio al entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino. Por algo llevaba 13 días sin jugar.

Inter Miami inició un calendario de seis partidos en 18 días, y aunque empezaron con una goleada 4 a 0 contra Toronto FC, dos estrellas como lo son Messi y Jordi Alba salieron del partido por molestias musculares. ¿Llegan a la final de la US Open Cup 2023? Sobre lo que tiene Leo ya hay novedades importantes.

Se confirmó la gravedad de lo que tiene Messi en Inter Miami

La era de Lionel Messi en Inter Miami podría sumar el segundo título en la historia del equipo si el próximo miércoles 27 de septiembre le ganan a Houston Dynamo en la final de la US Open Cup 2023, que se jugará en el estadio DRV PNK a partir de las 20:30 ET (21:30 ARG). ¿Al jugador argentino le alcanza para estar disponible? ¡Ya dieron la primera pista!

“¡¡¡Atención!!! Alivio en el mundo Leo!! Messi paró a tiempo. Se adelantaron los estudios por imágenes y no hay lesión en la vieja cicatriz del posterior derecho. De esta manera, el capitán está en carrera para la final del miércoles (27 de septiembre)”, publicó el periodista Federico Bueno, de ESPN.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.