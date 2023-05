Netflix continúa creando éxitos. Sus recientes éxitos incluyen el drama de época “Queen Charlotte” y la película de acción “AKA”. Ahora, una nueva producción original se ha convertido en la película más vista en todo el mundo.

Éxitos recientes de Netflix

Netflix sigue logrando producir éxitos masivos como “The Night Agent” o “The Diplomat“. Sin embargo, el servicio de transmisión ha sido criticado por su falta de compromiso con sus propias series, especialmente después de la cancelación de la serie “Lockwood & Co” después de una sola temporada.

Triunfo reciente con el thriller “Hunger”

Por otro lado, cuando hablamos de películas originales, el servicio de transmisión también ha triunfado recientemente con el thriller “Hunger. Ahora, la película más vista en Netflix es un thriller de acción protagonizado por una de las principales estrellas de Hollywood.

“The Mother” con Jennifer Lopez es la película más vista en Netflix

Según el sitio web FlixPatrol, que recopila datos de visualizaciones en todas las plataformas, la película más vista en Netflix en este momento es “The Mother“. Niki Caro dirige y Jennifer Lopez la protagoniza. Con solamente tres días en la plataforma, ya ha conquistado el Top 10. Sin embargo, aún no conocemos los números exactos.

La historia sigue a una asesina mortal que saldrá de su escondite y se pondrá en peligro para proteger a su hija, a quien dio en adopción. Después de mucho tiempo, ambas mujeres finalmente se encontrarán, pero se verán en la difícil posición de huir y luchar por sus vidas.

“The Mother”: reparto

El elenco de la película incluye a Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci, Gael García Bernal, Jesse Garcia, Yvonne Senat Jones y Edie Falco. Aunque la película está obteniendo buenos números, la verdad es que las críticas no han sido tan favorables. Tiene una calificación de aprobación del 45% en Rotten Tomatoes, con críticas que la critican por los clichés en el género de acción.