No tiene herederos y puso a Neymar en su testamento para dejarle su fortuna

Luego de una nueva temporada complicada, repleta de lesiones, Neymar disfruta de sus vacaciones antes de un mercado agitado. Es que, a pesar de tener contrato vigente con Paris Saint-Germain, se especula con que el brasileño protagonice uno de los traspasos del verano en Europa.

En PSG coquetean con vender a una de sus principales joyas para iniciar un nuevo proyecto y hay varios gigantes del viejo continente que lo recibirían con los brazos abiertos. Pero hay una noticia alrededor de Ney que retumba en las últimas horas y excede lo futbolístico.

Es que, según el medio Metrópoles, un empresario de 30 años puso al delantero de la Canarinha en su testamento. Al no estar casado ni tener descendencia, el hombre llegó a aquella decisión luego de haber recibido una complicada noticia sobre su estado de salud.

Encuesta Mi liga europea favorita es... Mi liga europea favorita es... YA VOTARON 0 PERSONAS

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día“, explicó el empresario.

Y continuó: “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda“. Además, publicó en el medio las pruebas sobre su decisión, con capturas del testamento en el que nombra a Neymar da Silva Santos Júnior.