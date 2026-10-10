Desde el programa 'El Canal del Fútbol' hablaron de la actualidad de Eryc Castillo y lo pidieron para la 'Tri'. Además, revelaron que tuvo que haber estado en el más reciente Mundial 2026.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes de Alianza Lima, no hay duda alguna de que Eryc Castillo se lleva dicho galardón con merecimiento. El atacante ecuatoriano es el valor más relevante de los íntimos en ofensiva y sus rendimientos están siendo sostenidos en esta temporada, a tal punto de que desde su país ya lo tienen en la mira.

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Fuente: Getty Images.

Entendiendo que la Selección de Ecuador empezó nueva etapa al mando de Marcelo Gallardo y que pretende encontrar nuevos valores para darle un aire distinto a la plantilla de cara a la competencia oficial hacia el Mundial 2030, desde los medios norteños señalaron y reclamaron la presencia de Eryc Castillo en el equipo al resaltar que viene haciendo muy bien las cosas en Alianza Lima.

“Si fuera técnico convocaría a alguien que tuvo que haber ido al Mundial 2026, como es la ‘Culebra’ Castillo, que está allá en Perú. De repente darle la oportunidad. Me hubiese gustado que lo convoquen. Este era el momento, no fue al Mundial y ahora era el momento porque no ha bajado su nivel. Anda bastante bien“; reveló el periodista Silvano Estacio en el ‘El Canal del Fútbol‘.

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En esta línea de elogio hacia el nivel de Eryc Castillo, fue la periodista Majo Gavilanes quien resaltó de la actividad del delantero en el balompié nacional. “Desmerecen la liga peruana, que quizás sí está unos peldaños abajo de la ecuatoriana, pero son jugadores que vienen siendo regulares y aparte tienen gol. Por lo menos deberían probarlos para analizar cómo les va en la selección“.

Los números de Eryc Castillo que lo convierten en la gran figura de Alianza Lima

En base a los más reciente comentarios desde los medios deportivos ecuatorianos que piden la convocatoria de Eryc Castillo a su selección, lo cierto es que el nivel del atacante no es de ahora y lo sostiene de gran manera durante la temporada 2026. En 28 encuentros disputados registra un total de 17 goles y 5 asistencias, siendo así el jugador más determinante en Matute

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Si bien llegó a Alianza Lima como un extremo y también generaba peligro debido a sus características de potencia y velocidad, durante los últimos meses juega como un segundo delantero y vaya que Pablo Guede dio en la tecla precisa. La ‘Culera’ ha sabido potenciar su estilo de juego y es un titular indiscutible, así que de aquí en más solo le esperan mejores rendimientos.

DATOS CLAVES

Eryc Castillo destaca en Alianza Lima con 17 goles y 5 asistencias en 28 partidos.

destaca en con en 28 partidos. Periodistas ecuatorianos pidieron la convocatoria de Eryc Castillo a la Selección de Ecuador .

a la . Marcelo Gallardo asumió como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador.