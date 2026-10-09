Con Paolo Guerrero, los futbolistas que terminan contrato en Alianza Lima en este año 2026

Mientras Alianza Lima sueña con el título nacional y es el principal objetivo, la directiva tiene un aspecto por resolver antes del término del campeonato ya que hasta 8 jugadores podrían irse del club.

Con la intención de seguir luchando por el Torneo Clausura 2026 para no tener que definir al campeón nacional en una llave de ida y vuelta, desde Alianza Lima están muy enfocados en conseguir la mayor cantidad de puntos para cumplir con el objetivo. Además del aspecto netamente deportivo, existe un factor muy importante que representa la continuidad de algunos nombres.

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Resulta que en la actualidad hay ocho futbolistas que terminan contrato con Alianza Lima a fines de este año 2026, es decir que de no haber mayores novedades estarían viviendo sus últimos meses en el barrio de Matute. El más representativo es sin duda alguna Paolo Guerrero, quien confesó que esta temporada sería la última de su carrera, así que resta esperar su decisión.

Fuente: Getty Images.

Luego, por relevancia en el juego durante estos meses, jugadores como Fernando Gaibor y Esteban Pavez siguen en la lista de posibles salidas de la institución. Los volantes Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud, quienes no han sumado mucho protagonismo en este año 2026, también peligran su estadía. Los canteranos Ángel de la Cruz y Jhoao Velásquez se unen a la nómina mencionada.

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Finalmente, y no por ello menos importante, la continuidad de Mateo Antoni tampoco está garantizada en Alianza Lima. Recordando que el uruguayo pertenece a las filas de Argentinos Juniors y que su préstamo en La Victoria tan solo fue por una temporada, veremos qué es lo que ocurre. Así está el panorama en las oficinas de Matute, a la espera de las medidas de estos casos.

Día, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Yendo al plano netamente futbolístico y al siguiente objetivo de Alianza Lima en este reinicio del Torneo Clausura 2026, los liderados técnicamente por Pablo Guede se alistan para visitar a Cusco FC en la ciudad imperial. El partido está programado para disputarse el próximo domingo 11 de octubre desde las 18:30 horas y el Estadio Inca Garcilaso de la Vega es el recinto elegido para el cotejo.

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Con 16 puntos y estando en el puesto 11 de la tabla de posiciones, los victorianos están ahora mismo a 6 puntos del líder absoluto que es Deportivo Garcilaso. Por ello es que requieren de la victoria a como de lugar en su visita a Cusco, de lo contrato la posibilidad de no disputar ninguna final nacional se les alejará cada vez más y más, sobre todo cuando varios equipos luchan por el mismo anhelo.

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