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Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ecuador con Marcelo Gallardo: hora y dónde ver por TV y streaming online

Corea del Sur y Ecuador estrenan entrenadores en este partido amistoso. Se juega este jueves 24 de septiembre en Suwon. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Corea del Sur y Ecuador se enfrentan en Suwon en un amistoso internacional.
© IA GeminiCorea del Sur y Ecuador se enfrentan en Suwon en un amistoso internacional.

Las selecciones de fútbol de Corea del Sur y Ecuador se ven las caras este jueves 24 de septiembre en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre 2026. El duelo comienza a las 6:00 A.M. (hora peruana) y se disputa en el Estadio Mundialista de Suwon en Corea del Sur.

‘La Tricolor’ inicia una nueva etapa con su más reciente contratación: Marcelo Gallardo, su nuevo entrenador. Este es el debut del ‘Muñeco’ como seleccionador en su carrera y lo hace en Medio Oriente. Esta selección buscará dejar atrás lo que fue la eliminación de la última Copa del Mundo con la caída 2-0 ante México en 16avos de final.

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‘Los Tigres de Asia’, por su parte, también estrenan ciclo con nuevo director técnico. Robert Moreno asumió el cargo para dejar atrás el fracaso de Hong Myung-bo, quien no pudo avanzar de la fase de grupos en el Mundial 2026. De hecho, su último partido fue la derrota 1-0 ante Sudáfrica.

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ecuador?

El partido amistoso entre Corea del Sur y Ecuador, que se disputa en el Estadio Mundialista de Suwon, no tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en todos los países. Aunque, en Ecuador, se puede ver por TC Televisión y Teleamazonas.

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¿A qué hora se juega Corea del Sur vs. Ecuador?

Corea del Sur vs. Ecuador, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este jueves 24 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • 4:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 5:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 6:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 7:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 8:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 13:00 | España
  • 20:00 | Corea del Sur

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo debuta como entrenador de Ecuador ante Corea del Sur.
  • Estadio Mundialista de Suwon acogerá el partido este jueves 24 de septiembre.
  • TC Televisión y Teleamazonas transmitirán en vivo el encuentro para Ecuador.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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