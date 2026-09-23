Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ecuador con Marcelo Gallardo: hora y dónde ver por TV y streaming online

Corea del Sur y Ecuador estrenan entrenadores en este partido amistoso. Se juega este jueves 24 de septiembre en Suwon. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Las selecciones de fútbol de Corea del Sur y Ecuador se ven las caras este jueves 24 de septiembre en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre 2026. El duelo comienza a las 6:00 A.M. (hora peruana) y se disputa en el Estadio Mundialista de Suwon en Corea del Sur.

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‘La Tricolor’ inicia una nueva etapa con su más reciente contratación: Marcelo Gallardo, su nuevo entrenador. Este es el debut del ‘Muñeco’ como seleccionador en su carrera y lo hace en Medio Oriente. Esta selección buscará dejar atrás lo que fue la eliminación de la última Copa del Mundo con la caída 2-0 ante México en 16avos de final.

‘Los Tigres de Asia’, por su parte, también estrenan ciclo con nuevo director técnico. Robert Moreno asumió el cargo para dejar atrás el fracaso de Hong Myung-bo, quien no pudo avanzar de la fase de grupos en el Mundial 2026. De hecho, su último partido fue la derrota 1-0 ante Sudáfrica.

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¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ecuador?

El partido amistoso entre Corea del Sur y Ecuador, que se disputa en el Estadio Mundialista de Suwon, no tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en todos los países. Aunque, en Ecuador, se puede ver por TC Televisión y Teleamazonas.

¿A qué hora se juega Corea del Sur vs. Ecuador?

Corea del Sur vs. Ecuador, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este jueves 24 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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4:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 7:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 13:00 | España

| España 20:00 | Corea del Sur

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