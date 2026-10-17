La hinchada blanquiazul no se mostró conforme con la actuación de un jugador que fue titular. Hubo muchas críticas en redes sociales, pese a la victoria de local.

Alianza Lima tuvo una correcta actuación y venció merecidamente 3-1 a Atlético Grau en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. A pesar de hacer las cosas bien en líneas generales, los hinchas blanquiazules no tuvieron piedad con el arquero Alejandro Duarte, a quien criticaron de forma dura.

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Las inseguridades en el arco de Alianza Lima han puesto a la afición blanquiazul muy preocupada y hasta nerviosa, de acuerdo a los comentarios que se vieron en las redes sociales. Por ello, Alejandro Duarte fue el principal apuntado pese a la victoria en La Victoria.

El arquero ‘íntimo’ no tuvo mayores sobresaltos en el arco, aunque sí mostró algunas inseguridades en ciertas aproximaciones del conjunto visitante. El portal especializado Sofascore lo calificó con 6.4 siendo uno de los dos peores en Alianza Lima (Mateo Antoni también obtuvo 6.4 puntos de calificación).

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Las críticas de los hinchas de Alianza Lima a Alejandro Duarte

En Alianza Lima no terminan de quedar conformes con Alejandro Duarte. De hecho, muchos piden que no continúe en el club para la temporada 2027. Le cuestionan la seguridad que (no) tiene en el arco, así como el hecho de que no es un arquero que te salve los partidos.

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“Duarte no debería ser el arquero titular el próximo año”, “no da confianza de absolutamente nada”, “Duarte destruye todo el esfuerzo del equipo”, “El punto flojo sigue siendo Duarte que no te salva ni una”, “problema sin solución” y tantos otros comentarios en contra del arquero de Alianza Lima se han visto en la red social X.

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Alejandro Duarte fue tendencia en dicha red social, lo que lo lleva a ser el jugador más cuestionado del conjunto blanquiazul, pese al buen triunfo ante Atlético Grau. Respecto al pedido de los hinchas para que no sea el arquero en la próxima temporada, justamente, esto ya se habló durante la semana.

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Ya suenan posibles reemplazos para Alejandro Duarte

Durante los últimos días, se han vinculado dos arqueros como potenciales opciones que tendría Alianza Lima para la temporada 2027. Estos son los casos de Matías Córdova de Comerciantes Unidos y Diego Melián de Sport Boys.

Cabe recordar que a inicios del Torneo Clausura 2026, sonó Pedro Gallese como opción para llegar al club ‘íntimo’, sobre todo por la salida de Guillermo Viscarra. Al final, no llegó ningún guardameta, por lo que Duarte quedó como fijo con Ángel de la Cruz siendo relevo.

Por eso, no se descarta que para el próximo año se sume un arquero para, al menos, pelearle el puesto al actual titular, quien tiene contrato hasta diciembre de 2028 con el club.

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