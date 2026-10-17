Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y GRATIS vía L1MAX ONLINE: minuto a minuto

Alianza Lima iguala 0-0 ante Atlético Grau este sábado 17 de octubre en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El partido se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, con el arbitraje de Michael Espinoza y Víctor Cori en el VAR. El encuentro se puede ver EN VIVO por el canal de TV L1MAX y por la plataforma L1 Play.
El equipo blanquiazul de Pablo Guede no tiene margen de error si quiere seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Con el triunfo de Sport Huancayo en esta fecha, quedó a 6 puntos del primer lugar en la tabla de posiciones. Por su parte, los ‘Albos’ de Gerardo Ameli necesita sumar para soñar con alguna chance de meterse a la próxima Copa Sudamericana 2027.
El último antecedente entre ambos equipos fue el partido por el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima lo ganó 1-0 con gol de Eryc Castillo. Dicho encuentro se disputó en el Estadio Mansiche en Trujillo.
Todos los detalles de Alianza Lima vs. Atlético Grau
Alineaciones confirmadas para Alianza Lima vs. Atlético Grau
- ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.
- ATLÉTICO GRAU: Patricio Álvarez, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Gabriel Alfaro, Fredy Oncoy, Rafael Guarderas, Christian Vásquez, César Vásquez, Diego Barreto, Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
Horarios para Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (domingo 18/10)
Canales de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32