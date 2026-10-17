Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y GRATIS vía L1MAX ONLINE: minuto a minuto

Alianza Lima no tiene margen de error y enfrenta a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Sigue las acciones en vivo.

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Alianza Lima iguala 0-0 ante Atlético Grau este sábado 17 de octubre en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El partido se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, con el arbitraje de Michael Espinoza y Víctor Cori en el VAR. El encuentro se puede ver EN VIVO por el canal de TV L1MAX y por la plataforma L1 Play.

El equipo blanquiazul de Pablo Guede no tiene margen de error si quiere seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Con el triunfo de Sport Huancayo en esta fecha, quedó a 6 puntos del primer lugar en la tabla de posiciones. Por su parte, los ‘Albos’ de Gerardo Ameli necesita sumar para soñar con alguna chance de meterse a la próxima Copa Sudamericana 2027.

El último antecedente entre ambos equipos fue el partido por el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima lo ganó 1-0 con gol de Eryc Castillo. Dicho encuentro se disputó en el Estadio Mansiche en Trujillo.

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Todos los detalles de Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alineaciones confirmadas para Alianza Lima vs. Atlético Grau

ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede. ATLÉTICO GRAU: Patricio Álvarez, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Gabriel Alfaro, Fredy Oncoy, Rafael Guarderas, Christian Vásquez, César Vásquez, Diego Barreto, Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.

Horarios para Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 18/10)

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Canales de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026