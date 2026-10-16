Los 2 arqueros que Alianza Lima pretende para darle competencia a Alejandro Duarte

Pensando en la temporada 2027, se acaba de conocer que Alianza Lima planea reforzarse en el arco y por ello tienen en mente a dos grandes posibilidades. Además, Alejandro Duarte se quedaría en la plantilla.

Alianza Lima quiere empezar a reforzarse pensando en la próxima temporada. Sabiendo que el equipo viene compitiendo bien durante esta campaña, la idea es optimizar rendimientos colectivos e individuales, así que la posición del arco sería una de las que más competencia tendría. Si bien Alejandro Duarte parte con ventaja al ser titular, la directiva evalúa a dos guardametas como fichajes.

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Así es. De acuerdo a una reciente información brindada en el programa radial ‘Exitosa Deportes‘, se ha podido conocer que Alianza Lima evalúa con bastante cercanía las posibilidades de acercamiento con Matías Córdova y Diego Melián. Sabiendo que Alejandro Duarte tiene contrato hasta diciembre del año 2028 y que cuenta con un total respaldo, la competencia interna siempre es buena.

Fuente: Composición Bolavip.

Ahora, respecto a las situaciones de las dos opciones mencionadas, es importante mencionar que Matías Córdova pertenece a Comerciantes Unidos y tiene contrato hasta finales de la temporada 2027, lo mismo sucede con Diego Melián que actualmente viste la camiseta de Sport Boys. Es decir, ambos guardametas tienen compromisos en el fútbol peruano y veremos si se mudan a Matute.

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¿Cómo le está yendo a Alejandro Duarte en el arco de Alianza Lima?

Si bien no empezó siendo titular en esta temporada 2026, Alejandro Duarte se ganó un puesto de enorme relevancia en la interna de Alianza Lima. Dejando de lado la experiencia de Guillermo Viscarra, el guardameta nacional se asentó como un fijo entro de las planificaciones de Pablo Guede y hasta ahora nadie lo mueve de ese espacio. Dicho esto, algunos errores lo han marcado en demasía.

El más recordado por los hinchas es el que cometió en el último clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes en Matute. Se le notó muy afectado por lo hecho ya que una mala salida y un error de comunicación con Gianfranco Chávez permitió que los merengues puedan ganar 2-1 en la última jugada del encuentro, con todo lo que ello significa en un escenario de tanta relevancia.

En lo que va del Torneo Clausura 2026, Alejandro Duarte ha encajado un total 11 goles en su portería y tan solo en 2 ocasiones ha sido capaz de mantener el cero con Alianza Lima. Esta estadística es el reflejo de la paridad que hoy en día existe en el campeonato y quizá debido a ello es que la directiva pretende tomar cartas en el asunto para darle mayor competencia al arco victoriano en el año 2027.

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Fuente: Alianza Lima.

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