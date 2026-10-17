Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Melgar ante Deportivo Garcilaso

Melgar lo dio vuelta y dejó a Deportivo Garcilaso sin liderazgo en el Torneo Clausura 2026. ¿Cómo van las posiciones?

Deportivo Garcilaso desperdició la chance de seguir en lo más alto. FBC Melgar lo dio vuelta en Arequipa y le ganó 4-2 para subir en la tabla de posiciones. Sport Huancayo termina este sábado como único líder del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Resta el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau.

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Melgar lo dio vuelta para superar a un Deportivo Garcilaso que lo ganaba 1-0 y 2-1. Sin embargo, una ráfaga en el segundo tiempo provocó que el equipo de Miguel Rondelli lo gane ante su público y saque un gran resultado, sobre todo para la tabla de posiciones de la Acumulada.

Con esta victoria, el ‘Dominó’ se pone en un lugar grupo de equipos con 22 puntos en el Clausura. Mientras que en la Acumulada se pone en tercer lugar soñando con la posibilidad de pelear por el título nacional.

Antes de este encuentro, Juan Pablo II College se subió al lote de equipos con 22 unidades al vencer 2-0 a Sport Boys en Chongoyape. Los goles de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas le dieron la victoria al equipo de Jorge ‘Coco’ Araujo.

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Con estos resultados, Sport Huancayo, que le ganó a Cusco FC este viernes, sigue como único líder del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos y así terminará este sábado. El domingo lo pueden alcanzar Sporting Cristal y Alianza Atlético. A la jornada de sábado le queda el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau en La Victoria.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

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Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Sport Huancayo 2-1 Cusco FC (Nahuel Luján 68′ y Javier Sanguinetti . penal- 90+1′ / Jimmy Valoyes en contra 8′)

Los Chankas 2-1 ADT (Jarlín Quintero 45+2′ y Marlon Torres 80′ / Juan Lucumí 10′)

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College 2-0 Sport Boys (Erinson Ramírez 45+2′ y Álvaro Rojas 90′)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso (Nicolás Quagliatta 39′, Jhonny Vidales -penal- 62′, Bernardo Cuesta 73′ y Cristian Bordacahar 76′ / Facundo Castelli 9′ y Francisco Arancibia 57′)

Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva | 20:30 horas

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo (Lima) | 11:00 horas

FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:15 horas

Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche (Trujillo) | 15:30 horas

Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 18:30 horas