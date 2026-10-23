Las 2 opciones de Pablo Guede para reemplazar a Esteban Pavez ante CD Moquegua y Sporting Cristal

Esteban Pavez sigue en proceso de recuperación, así que desde la interna de Alianza Lima analizan a dos jugadores claves para suplirlo en las próximas fechas del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima se alista para un duelo decisivo con miras a seguir escalando en el Torneo Clausura 2026. Los íntimos visitarán a CD Moquegua y el triunfo es imperativo para seguir firmes en el objetivo, aunque como bien sabemos tendrán la sensible baja de Esteban Pavez. El volante sufrió un desgarro y desde ahora mismo hay un par de opciones para reemplazarlo en el once titular.

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Fuente: Alianza Lima.

Así es. Pablo Guede contempla dos alternativas para suplir el juego de un Esteban Pavez que desde que llegó a Alianza Lima se convirtió en un jugador indiscutible y referente del mediocampo, lo cual sin duda alguna será complicado de igualar. El primer candidato es Gianfranco Chávez y el segundo es Alessandro Burlamaqui, ambos con el recuerdo de haber jugado de anclas.

“Todos lo tenían como alguien fijo a Gianfranco Chávez, que viene siendo utilizado por Pablo Guede, pero no descartaría a un hombre que estuvo en el clásico y no lo hizo mal. Me refiero a Alessandro Burlamaqui. Podría ser una de las sorpresas que presente Alianza Lima en el once ante Moquegua por su despliegue y su buen pie. Por ahí podría pasar la duda”; reveló el periodista José Varela durante el programa digital ‘Modo Fútbol’.

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Teniendo en cuenta esta situación y pensando en la dura visita a la ciudad de Moquegua, los próximos entrenamientos de Alianza Lima serán claves para conocer la decisión final de Pablo Guede. Si bien Gianfranco Chávez ha cumplido bien en sus intervenciones, Alessandro Burlamaqui está recuperado físicamente y podría ser una de las sorpresas blanquiazules para darle más juego al equipo.

El siguiente objetivo de Alianza Lima después de visitar a CD Moquegua

En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25 de octubre desde las 13:15 horas en el Estadio 25 de Noviembre. Si bien todos los encuentros restantes en este segundo semestre del campeonato son importantes y vitales, la siguiente jornada de los blanquiazules será más picante ya que tendrán un clásico de por medio.

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Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal el próximo jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Con cada uno de los equipos prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones, estaremos frente a un trámite de pronóstico reservado. Es por ello que los victorianos tienen dos encuentros realmente claves para cumplir con sus aspiraciones.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui son opciones para reemplazar al lesionado Esteban Pavez .

son opciones para reemplazar al lesionado . Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25 de octubre a las 13:15 .

visitará a el domingo a las . Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal el jueves 29 de octubre a las 15:30.