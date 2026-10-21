Alianza Lima quiere repatriar a Pedro Gallese para la temporada 2027: “Lo van a intentar”

La directiva de Alianza Lima empieza a visualizar el próximo año y trabajarán en el regreso de Pedro Gallese, quien actualmente pertenece a Deportivo Cali y tiene contrato hasta diciembre del 2027. Veamos todos los detalles.

Si bien la temporada 2026 se sigue disputando y Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para quedarse con el título nacional con la posibilidad incluso de no jugar ninguna final, todo parece indicar que desde la directiva ya vienen planificando lo que será el próximo año. A raíz de ello es que se acaba de filtrar la información de que tienen en mente el fichaje de Pedro Gallese.

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Fuente: Deportivo Cali.

Así es. Pedro Gallese es uno de los apuntados para volver a ponerse la camiseta de Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Actualmente, el guardameta de la Selección Peruana mantiene contrato con Deportivo Cali y desde Matute tendrían que realizar un esfuerzo importante para repatriarlo, aunque claramente regresar al equipo de sus amores podría ser un objetivo en el protagonista.

“¿Pedro Gallese ha vuelto a la órbita de Alianza Lima para el 2027? Yo no lo descartaría. Más allá de que tiene contrato con Deportivo Cali por un año más, y la firmeza con la que se manifestaron los directivos de Deportivo Cali, eso te hace pensar y ver que sería complicado. Sin embargo, yo no lo descartaría para nada. Gallese es un jugador que Alianza lo quiso a mitad de año y obvio, seguramente lo van a intentar nuevamente”; reveló el periodista José Varela en ‘Modo Fútbol‘.

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También es importante tener en cuenta que durante los últimos días se conoció que Matías Córdova se encontraba en la mira de Alianza Lima. Ahora, en el caso de que finalmente concreten el regreso de Pedro Gallese de cara a la próxima temporada, el actual guardameta de Comerciantes Unidos quedaría descartado en Matute y tendría que buscar otro destino o mantenerse en Cutervo.

La revancha de Pedro Gallese en Alianza Lima pensando en el año 2027

Por ahora no existe una oferta concreta de por medio por los servicios de Pedro Gallese, aunque ha quedado clarísimo que la directiva de Alianza Lima hará todo lo posible por repatriarlo de cara a la próxima temporada. En el caso de que pueda efectuarse dicha contratación, estaríamos frente a una revancha deportiva ya que en el pasado reciente no pudo salir campeón con los blanquiazules.

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Luego de varios años en el extranjero, el ‘Pulpo’ fichó a préstamo por Alianza Lima en el 2019 y disputó la final nacional ante Deportivo Binacional. Los íntimos no pudieron salir campeones y el arquero se quedó con esa espina clavada de no conseguir el tan ansiado objetivo. En varias entrevistas mencionó que uno de sus objetivos es cumplir con el sueño de levantar un trofeo con el club de sus amores, así que quizá el año 2027 podría ser clave en sus aspiraciones.

DATOS CLAVES

Alianza Lima evalúa el fichaje de Pedro Gallese para la temporada 2027 .

evalúa el fichaje de para la temporada . Deportivo Cali mantiene contrato por un año más con el arquero Pedro Gallese .

mantiene contrato por un año más con el arquero . Matías Córdova de Comerciantes Unidos quedaría descartado si llega Pedro Gallese.