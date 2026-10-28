Alianza Lima confirmó las dos bajas fundamentales para el clásico contra Sporting Cristal por la Liga 1

Alianza Lima el clásico ante Sporting Cristal tendrá un par de bajas complicadas. Se tratan de nombres bastante importantes para Pablo Guede.

Alianza Lima afronta uno de los partidos más determinantes de la temporada en la Liga 1. El cuadro blanquiazul se medirá ante Sporting Cristal en un duelo directo por el Torneo Clausura.

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Sin embargo, el panorama se ha complicado para el director técnico Pablo Guede en las últimas horas. El estratega argentino sufrió imprevistos de última hora que trastocan la planificación de su esquema táctico principal.

Alianza Lima enfocado en el partido ante Sporting Cristal. (Foto: X).

Las ausencias confirmadas en el plantel de Pablo Guede

Durante la última emisión del programa Hablemos de MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó detalles exclusivos. La comunicadora confirmó que Esteban Pavez y Mateo Antoni no quedaron concentrados para el trascendental compromiso.

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La ausencia de ambos futbolistas representa un duro golpe en la estructura defensiva y en el mediocampo íntimo. Tanto Pavez como Antoni venían consolidándose como titulares indiscutibles dentro del esquema planteado por Guede.

Las alternativas de Alianza Lima para la convocatoria

Ante este panorama adverso, el cuerpo técnico blanquiazul tuvo que reaccionar rápidamente y reestructurar la nómina oficial. La decisión final fue darle la oportunidad a futbolistas que esperaban su momento dentro del plantel.

Los jugadores seleccionados para ingresar en la nómina final son Montenegro, Piero Cari y Rafael Burlamaqui. Estos elementos buscarán responder a las exigencias del comando técnico en un escenario de alta tensión.

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🎙️@analuciarf: "Esteban Pavez y Mateo Antoni no están concentrados con Alianza Lima. Los que se meten son Montenegro, Piero Cari y Burlamaqui"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/vpL3xsjpAA — L1MAX (@L1MAX_) October 28, 2026

Fecha, hora y escenario del clásico por la Liga 1

El esperado enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima está programado para disputarse este jueves 29 de octubre. El inicio de las acciones se dará a las 3:30 p. m. (hora peruana) en lo que promete ser un choque electrizante.

El escenario donde se definirá este crucial duelo será el Estadio Alberto Gallardo. Ambas escuadras saldrán al terreno de juego con la urgencia de sumar tres puntos vitales en la recta final de la competición.

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