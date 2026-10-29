Alianza Lima confirma las siete bajas para el partido de hoy contra Sporting Cristal por la Liga 1

Alianza Lima tiene definido cómo afrontará, su partido contra el Sporting Cristal. Son hasta siete nombres, que no van a estar en el clásico.

Alianza Lima afronta uno de los retos más complejos de la temporada en la Liga 1. El conjunto blanquiazul se mide hoy contra Sporting Cristal con una presión enorme sobre los hombros.

Publicidad

El equipo blanquiazul confirmó una lista de hasta siete ausencias de peso para este compromiso. Esta situación obliga al comando técnico a reestructurar su oncena estelar de emergencia.

Hoy Alianza Lima enfrentará con bajas ante Sporting Cristal. (Foto: X).

Alianza Lima con bajas ante Sporting Cristal

Las bajas se dividen estrictamente entre jugadores lesionados y decisiones tácticas de última hora. El margen de error para los victorianos es mínimo en este tramo trascendental del torneo.

Publicidad

Entre los futbolistas descartados por problemas físicos figuran nombres de gran experiencia. La lista médica la integran los referentes Paolo Guerrero, Esteban Pavez y Mateo Antoni.

A las ausencias por lesión se suman las sorpresivas desconvocatorias por decisión técnica. Los jugadores Josué Estrada, Cristian Neira, D’Alessandro Montenegro y Piero Cari tampoco estarán en la nómina.

Replanteo táctico en el Alberto Gallardo

Estas ausencias obligan a realizar variantes profundas en el planteamiento inicial del equipo. El estratega blanquiazul deberá mover sus piezas para armar una alineación competitiva.

Publicidad

🎙️@analuciarf: "Salieron de la concentración Neira, Piero Cari, Montenegro y Estrada. Asimismo, Pavez tampoco concentró con el plantel".#L1Radio #AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/hKNoBFA4F7 — L1MAX (@L1MAX_) October 29, 2026

El rendimiento colectivo deberá multiplicarse para suplir la falta de jerarquía en el campo. Los futbolistas que ingresen al XI titular tendrán la oportunidad de demostrar su valía.

Toda esta información fue dada a conocer por la periodista Ana Lucía Rodríguez a través de L1 MAX. Los íntimos buscarán sumar puntos de oro a pesar de este complicado panorama.

Publicidad

DATOS CLAVE