Dónde ver EN VIVO amistoso Argentina vs. Burkina Faso HOY: hora, canales de TV y streaming online

Argentina y Burkina Faso se enfrentan el día de hoy en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Descubre cómo seguir el partido desde cualquier locación.

Se siguen disputando la fecha FIFA en distintos territorios y hoy es el turno del amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso. El Estadio Monumental ubicado en la ciudad de Buenos Aires será testigo de un encuentro que en la previa tiene a los locales como enormes favoritos para quedarse con el triunfo, así que en la siguiente nota conoce todos los detales de la transmisión oficial.

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En cuanto a cómo llegan ambas selecciones al partido de esta noche, recordemos que Argentina viene de golear 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además, por ahora no se contempla la presencia de un Lionel Messi que se prepara para ser despedido en sociedad durante los próximos días. Es así que ante el equipo africano será solamente un espectador más.

Por el lado de Burkina Faso, lamentablemente para ellos no llegan en las mejores condiciones. Las últimas informaciones indican que arribarán a territorio argentino con pocas horas de anticipación para disputar el amistoso internacional y que a la vez no viajaron con sus figuras por distintos problemas administrativos. En resumen, el plantel africano estará integrado por jugadores Sub-23.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (domingo 04/10)

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¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso?

Sudamérica | DSports, DGO y Disney+ Premium

Argentina | Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play

México | ViX Premium, Claro Sports (YouTube), FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

Estados Unidos | ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional

España | Sin transmisión confirmada

Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso

Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso | Hervé Koffi; Nasser Djiga, Issa Kaboré, Edmond Tapsoba, Arthur Zagre; Kan Guy Arsène Kouassi, Lohann Doucet, Ismahila Ouédraogo; Lassina Traoré, Ousseni Bouda y Abdoul Tapsoba. DT: Amir Abdou.

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