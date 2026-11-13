Dónde ver EN VIVO amistoso Argentina vs. Uruguay: hora, canales de TV y streaming online

Argentina y Uruguay se enfrentan en La Bombonera en un amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre. Es el primer partido de la 'Albiceleste' sin Messi. Conoce los detalles del encuentro.

Las selecciones Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”. Se trata de un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, la última del año. Ambos combinados nacionales siguen probando futbolistas de cara a las próximas Eliminatorias.

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Es el primer partido que el seleccionado ‘albiceleste’ tiene sin Lionel Messi en su plantel tras su retiro internacional. La buena noticia es que Lionel Scaloni firmó la extensión de su contrato hasta el próximo Mundial 2030. Ahora, encabeza una renovación de plantel con algunos jóvenes con buen presente, como el caso de Nico Paz. En sus últimos amistosos, venció 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín.

La ‘Celeste’, por su parte, tiene a Diego Forlán en un nuevo partido como entrenador interino. El seleccionador sigue buscando la mejor forma para su combinado nacional de cara al futuro. Durante la última fecha FIFA de septiembre-octubre, perdió 3-1 ante Japón, y goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a la India.

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¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Uruguay?

El partido entre las selecciones Argentina y Uruguay, que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Argentina: TyC Sports , TyC Sports Play , Telefe , mitelefe.com y Telefe YouTube

, , , y Uruguay: AUF TV , AUF TV Premium YouTube , DSports , DGO , Antel TV , Cardinal TV , Flow , TCC1 HD , Eventos Montecable 1 HD y NS Eventos 1

, , , , , , , , y Perú: DSports y DGO

y Bolivia: DSports y DGO

y Brasil: SporTV

Chile: DSports y DGO

y Colombia: DSports y DGO

y Ecuador: DSports y DGO

y Venezuela: DSports y DGO

y México: ViX Premium

Estados Unidos: ViX Premium

España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

¿A qué hora se juega Argentina vs. Uruguay?

Argentina vs. Uruguay, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este viernes 13 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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3:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | España

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