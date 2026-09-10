Desde Argentina divulgan las 3 razones fundamentales por las que Lionel Scaloni no renovaría

Medios y periodistas alarmaron la situación de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina. Existen varias razones por las que el entrenador daría un paso al costado y tiene que ver con el manejo desde AFA.

Luego del Mundial 2026, uno de los temas en discusión tiene que ver con el futuro del entrenador de la Selección Argentina. Así es, la continuidad de Lionel Scaloni se sigue debatiendo hasta el día de hoy ya que su vínculo contractual vence en diciembre de este año. Lamentablemente para los hinchas del equipo albiceleste, se han revelado algunas razones que darían por terminado el proceso.

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Fuente: Getty Images.

Sabiendo que la presencia de Lionel Scaloni ha sido realmente fructífera para el crecimiento de la Selección Argentina cuando en un inicio no contaba con mucho respaldo de por medio, fue el comunicador deportivo Gustavo Yarroch quien contó que hay tres motivos totalmente fundamentales que alejarían al estratega de un nuevo proceso, sobre todo cuando hay decisiones polémicas desde AFA.

Lionel Scaloni sabe muy bien que debe reconstruir un nuevo equipo y no sabe si está con energía para arrancar ese proyecto. Además, existe una deuda de AFA con la plantilla y el cuerpo técnico por diversos premios cuando hay conciencia de lo que se recauda económicamente. Finalmente, los descuidos en los amistosos pactados ya que el estratega quiso jugar contra equipos más competitivos, algo que no viene ocurriendo durante las últimas fechas FIFA.

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"Tapia":

Por comentarios sobre los motivos que ponen en duda la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina según Gustavo Yarroch pic.twitter.com/tIREjbK1Hb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 10, 2026

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre su permanencia al mando de la Selección Argentina?

En base a la más reciente información del periodista Gustavo Yarroch, tenemos que recordar las declaraciones de Lionel Scaloni durante la realización del último Mundial 2026. En dicho momento, el estratega de la Selección Argentina argumentó que todavía había tiempo para evaluar una posible renovación de contrato. Ahora la situación podría cambiar y se espera la decisión del caso.

“Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA. La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas. l lugar en el que estoy es un lugar soñado. El día que me vaya me voy a arrepentir, a cualquiera le gustaría estar acá“; reveló Lionel Scaloni en conversación con ‘Radio La Red‘.

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