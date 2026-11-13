Dónde ver EN VIVO amistoso Singapur vs. Paraguay: hora, canales de TV y streaming online

Paraguay disputa su primer partido de su gira por Asia, como parte de la última fecha FIFA del 2026. Este viernes visita a Singapur. Conoce los detalles del encuentro amistoso.

La Selección de Paraguay disputa su primer partido amistoso durante la fecha FIFA de noviembre. Este viernes 13 se enfrenta a su par de Singapur en el Estadio Nacional de Singapur. Es el primer encuentro de su gira por territorio asiático. ‘La Albirroja’ quiere cerrar de la mejor manera su 2026.

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Paraguay atraviesa un momento delicado a nivel país por el escándalo de UENO Bank, que ha provocado la destitución y detención del presidente Santiago Peña. Esto ha afectado al combinado albirrojo, según contaron los propios jugadores y hasta el entrenador Gustavo Alfaro. Pese a ello, espera poder darle una alegría a los fanáticos.

🇵🇾Gustavo Alfaro confirmó que es uno de los afectados por la crisis de Ueno Bank en Paraguay



⚽️El DT de la selección respaldó el reclamo de sus jugadores y pidió justicia para los casi 3 millones de clientes perjudicados. pic.twitter.com/kCUGQRp4du — Filo.news (@filonewsOK) November 12, 2026

En la última fecha FIFA de septiembre-octubre, el combinado guaraní ganó sus dos partidos: 2-0 ante Bolivia y 1-0 ante Colombia. Ante Singapur tendrá su primer encuentro por Asia, ya que luego se enfrentará a Japón.

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El seleccionado singapurense, por su parte, tiene dos buenas pruebas en esta fecha FIFA, ya que tras Paraguay deberá enfrentar a Brasil en unos días. En sus últimos partidos, el combinado dirigido por Gavin Lee participó de la Copa ASEAN FIFA 2026, pero no pudo llegar a instancias decisivas.

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¿Dónde ver EN VIVO Singapur vs. Paraguay?

El partido entre las selecciones de Singapur y Paraguay, que se disputa en el Estadio Nacional de Singapur, en Kallang, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online confirmada solo para territorio paraguayo. Se puede ver por:

GEN

Canal Trece

VS Sports

VS Sports en YouTube

¿A qué hora se juega Singapur vs. Paraguay

Singapur vs. Paraguay, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este viernes 13 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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4:00 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 A.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 A.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 A.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 P.M. | España

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