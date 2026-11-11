Óscar Villegas: “Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile”

El entrenador de la Selección de Bolivia habló en la previa al partido amistoso ante Perú. Aseguró que 'La Bicolor' quiere seguir el mismo camino que 'La Verde'.

Óscar Villegas, entrenador de la Selección de Bolivia, habló en conferencia de prensa, en la previa al partido amistoso ante la Selección Peruana. En su charla, sorprendió al asegurar que ‘La Bicolor’ “está intentando copiar el modelo” de ‘La Verde’.

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Bolivia jugará ante Perú y Ecuador durante esta fecha FIFA de noviembre, última del año. Ha sido un año bastante duro para la selección del Altiplano, ya que estuvo a un partido de volver a una Copa del Mundo. Clasificó al Repechaje donde venció a Surinam, pero no pudo ante Irak.

Pero han sido buenos resultados que le han permitido llegar lejos, mejor que otros ciclos. Por eso, para Villegas, entre Perú y otras selecciones buscan copiar su modelo, según advirtió en la rueda de prensa donde opinó sobre sus rivales de noviembre.

“A partir de esa construcción queremos conseguir buenos resultados y esperamos hacerlo contra Perú. Sabemos que Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección, así que serán partidos muy difíciles con Perú y Ecuador“, aseguró en rueda de prensa, según declaraciones reportadas por EFE.

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📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE



🇧🇴 La Federación Boliviana de Fútbol presenta la nómina oficial de jugadores convocados a la Selección Absoluta, definida por el director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico, para disputar los partidos amistosos programados para la fecha FIFA. pic.twitter.com/rjpHBQmRce — LA VERDE (@laverde_fbf) November 7, 2026

De hecho, las acciones de ‘La Bicolor’ coinciden mucho con lo que ‘La Verde’ ha hecho durante las últimas Eliminatorias. Es que el plan de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es, en primer lugar, ampliar el universo de jugadores, tal como hizo Bolivia con la llamada de nuevos jugadores, incluso por fuera del fútbol local y que cuentan con la nacionalidad de tal país.

En segundo lugar, la localía en la altura es otro factor clave. El seleccionado de Óscar Villegas se mudó de La Paz a El Alto donde los resultados han sido muy buenos. Perú piensa en ello con posibles localías en Cusco y Puno para las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030.

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Óscar Villegas se ve en el próximo Mundial 2030

En la conferencia de prensa, Óscar Villegas también analizó su futuro en el seleccionado boliviano. El entrenador espera que ‘La Verde’ juegue el próximo Mundial 2030 y que él sea el entrenador que los lleve, finalmente, a una Copa del Mundo.

“Yo no me veo dirigiendo en las eliminatorias, me veo en el próximo Mundial porque todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos logrado estos dos años y medio me pone como técnico con más posibilidades”, aseguró.

¡APUESTA TOTAL!

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Ante los rumores de que la FBF estaría interesada en otros técnicos, Óscar Villegas dejó claro que no solo se ve dirigiendo las próximas eliminatorias, sino que se ve en la Copa del Mundo 2030.

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Este fue el momento 👇👀 pic.twitter.com/6ZpWBwGyx5 — Deporte Total (@deportetotal_bo) November 11, 2026

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Se espera que Bolivia viaje en las próximas horas a Lima para el partido amistoso ante Perú. Este encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas en Matute. Luego, la ‘Verde’ enfrentará a Ecuador en su segundo amistoso de la fecha FIFA el martes 17 de noviembre a las 18:30 horas (hora local) en Guayaquil.

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